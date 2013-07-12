Укравтодору дозволили випустити облігації

Кабмін затвердив умови для випуску “Укравтодором” облігацій на суму 5 млрд грн

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

“Попередньою постановою Кабінету міністрів були передбачені гарантії за запозиченнями Державного агентства на суму 5 млрд грн. Проте постанова не включала можливості випуску “Укравтодором” цінних паперів, зокрема облігацій. Тепер уряд прийняв запропоновані Міністерством інфраструктури зміни до попередньої постанови, чим розширив можливості в питанні залучення додаткових інвестицій на розвиток українських автомобільних доріг”, - цитує прес-служба міністра інфраструктури Володимира Козака.

Згідно з повідомленням, “Укравтодор” дістане можливість здійснення запозичень шляхом випуску облігацій на таких умовах: їх загальна номінальна вартість має становити 5 млрд грн, термін погашення - 7 років, а процентна ставка - 14,3% річних.

Як повідомляв УНІАН, у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) - Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком і Міжнародним банком реконструкції та розвитку Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») і Міністерство інфраструктури запроваджують 3 проекти з реконструкції та капітального ремонту стратегічно важливих міжнародних коридорів.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні є акцизний податок із нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить більш як 36 млрд грн.

Всього на фінансування "Укравтодору" в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, із них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.