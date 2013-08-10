У Київському зоопарку ветеринари покажуть, як стріляти з трубки
06:39, 10 серпня 2013Разное
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У Київському зоопарку 10 серпня відбудеться День ветеринара.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, святкування розпочнеться об 11.00.
Під час заходу відвідувачі зможуть проконсультуватися у ветеринарних лікарів зоопарку з приводу здоров’я домашніх тварин, а на умовних пацієнтах (іграшках) лікарі продемонструють, як треба надавати першу ветдопомогу.
Крім того, під керівництвом та за допомогою ветеринарного лікаря гості зоопарку власноруч спробують вистрелити з трубки для дистанційних ін’єкцій, що застосовується у ветеринарній практиці для проведення профілактичних і лікувальних заходів.
Також на відвідувачів зоопарку чекатимуть конкурси та вікторини, а на переможців – подарунки.
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