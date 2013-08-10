У Київському зоопарку ветеринари покажуть, як стріляти з трубки

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, святкування розпочнеться об 11.00.

Під час заходу відвідувачі зможуть проконсультуватися у ветеринарних лікарів зоопарку з приводу здоров’я домашніх тварин, а на умовних пацієнтах (іграшках) лікарі продемонструють, як треба надавати першу ветдопомогу.

Крім того, під керівництвом та за допомогою ветеринарного лікаря гості зоопарку власноруч спробують вистрелити з трубки для дистанційних ін’єкцій, що застосовується у ветеринарній практиці для проведення профілактичних і лікувальних заходів.

Також на відвідувачів зоопарку чекатимуть конкурси та вікторини, а на переможців – подарунки.