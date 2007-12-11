Вираз обличчя Шуфрича нагадав наркоманський анекдот

Думка

Юлія Тимошенко не дотягла до прем`єр-міністра якийсь один голос. І голосували ж двічі. І обидва рази, що найцікавіше в струнких лавах «за» були відсутні по одному нунсівцю і бютівцю. Було таке, навіть спікер ВР Арсеній Яценюк до тих, хто «не голосували» потрапив. Щоправда, його картку поцупив нардеп-регіонал, один з тих, хто ламанувся блокувати трибуну і президію ВР.

Обидва рази не голосував Іван Плющ (НУ-НС), але він і не збирався. І відкритим текстом заявив журналістам у відповідь на прохання прокоментувати причини, що це, мовляв, його справа.

Само собою, ситуація склалася вкрай неприваблива. І, зазначмо, абсолютно несподівана навіть для деяких регіоналів. Скажімо, в прямій трансляції з залу засідань ВР промайнула фізіономія бравого мисливця на крокодилів Нестора Шуфрича. Причому саме в той момент, щойно на табло висвітилися результати голосування. Вираз обличчя Нестора Івановича до смішного нагадував наркоманський анекдот про обкуреного собаку: «Ти б хоч дзявкнув, чи що? – Та я, хазяїне, сам шизію».

Природно, що тільки-но перший шок минув, великий спец у питаннях організації комп`ютерних систем Шуфрич заявив, що стороннє втручання в роботу системи «Рада» принципово неможливе, і якщо в струнких лавах демкоаліції з`явилися чергові відщепенці, то нехай коаліція сама і розбирається, чому для призначення Тимошенко забракло голосів. Дослівно було сказано таке: «хочу нагадати, що керівником Верховної Ради є Арсеній Яценюк, і ніякого доступу до системи «Рада» у представників меншості бути не може в принципі». За словах Шуфрича, «заяви про стороннє втручання (у систему «Рада») є безвідповідальними».

З ним категорично не згодні нардепи від коаліції. Вони навіть оголосили про недовіру технічному керівництву електронної системи «Рада»! За словами парламентарія від НУ-НС Юрія Луценка, електронна система голосування була з самого початку виставлена на 225 голосів, «і лише показувала різні прізвища народних депутатів, які мали стати жертвою цього обману». Ситуація викликає гострий напад дежа-вю – знову в центрі скандалу (як і під час президентських виборів) виникає такий «Бог з машини» (якщо хочете, транзитний сервер) – комп`ютеризоване високотехнологічне диво, що гарантує наперед заданий результат.

Власне кажучи, зараз марно міркувати про те, чи мало місце стороннє втручання в систему «Рада». У ВР вже працює слідча група СБУ. І навіть глава спецслужби особисто прибув у центр подій. Отже незабаром ми матимемо в своєму розпорядженні цілком офіційну версію причин збоїв.

А припущення, висловлені сьогодні нардепами, дозволяють хіба що шкодувати про неприпустимо низький рівень обізнаності обранців наших у галузі комп`ютерної техніки. Адже вони мають приймати закони, у тому числі і щодо регулювання сфери високих технологій.

Ну хіба можна прийняти серйозно припущення Луценко про те, що корчування мікрофонів з робочого місця спікера ВР і виривання кабелів може допомогти «черв`якові», що засів в системі «Рада», якщо він насправді там сидить, замести сліди своєї підривної діяльності.

Або навпаки – прийняти на віру твердження Шуфрича щодо принципової неможливості втручання в роботу електронної системи, будь вона хоч тричі парламентська. Тут можна пригадати слова коваля з «Формули кохання»: «Те, що одна людина збудувала, інша завжди розібрати може». Або нічого не згадувати, а просто спробувати уявити собі, чим саме займається відділ технічного обслуговування системи «Рада», якщо на всі спроби стороннього втручання (у тому числі і ремонту) клята залізяка гордо відмахується: руку геть, я – в танку.

Ну, а з третього боку не можна було не помітити, що два підряд голосування дали однаковий результат, що для вітчизняної Ради, яка звикла до масових міграцій нардепів між залом і буфетом, виглядає досить підозріло.

Усе це було б смішно, якби не було так сумно. Здавалося б, проблема виїденого яйця не варта. Демократична коаліція у Верховній Раді створена і почувається чудово. Про це неодноразово говорили і Тимошенко, і Луценко, і Кириленко. Луценко сьогодні так і зовсім не розібрати до чого нагадав, що коаліція налічує 228 голосів. Тобто, досі жоден не «загубився» дорогою, та й добре.

Віктор Ющенко обіцяв вносити кандидатуру Юлії Тимошенко на розгляд парламенту хоч до посиніння. Сама Тимошенко сьогодні сказала, що мінімум ще раз Президент їй уже пообіцяв: «він бачив, що ці 227 голосів у коаліції є, і всі проголосували «за», - так лідер БЮТ пояснила свою впевненість в тому, що її питання вирішене.

Врешті-решт, Яценюк може поскаржитися в регламентний комітет парламенту, коли той буде створений, і зажадати врахувати його голос в результатах голосування по Тимошенко. Адже якщо щодо решти всіх нардепів, картки яких не спрацювали, є тільки слова свідків, які сидять поряд з колегами по фракції, то процес «цуплення» картки Яценюка зафіксували камери. Тут вже, як кажуть, коментарі зайві. Чого тоді нервувати?

Наприкінці дня нардеп від НУ-НС Давид Жванія заявив, що на зустрічі з представниками парламентських фракцій з Президентом (зустрічі зажадали представники ПР) Ющенко підтвердив, що має намір завтра повторно внести кандидатуру Тимошенко на розгляд парламенту.

Сподіватимемося, що друга спроба не перетвориться на третю «пісню про транзитний сервер».

Віра Сорока, м. Київ