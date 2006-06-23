Ми пробачаємо гравцям невиразну гру, бо результат – це найкрасивіше, що є у футболі

1:0, Україна перемогла Туніс!

Ми вийшли у наступне коло обраних, кращих, помазаних на чемпіонаті світу!

Напрочуд вчасна перемога для всіх, хто має таке щастя зватися українцем. Заморочені мало не всіма проблемами, які лише існують, ми раптом згадали, що є ще такі класні, запаморочливі штуки, як азарт, ажіотаж, драйв.

І життя – це не лише боротьба за владу, за коаліцію, гроші, шматок хліба. А можна просто кинути м’ячика до ніг і помчати за ним, як молодий пес, а поруч із тобою мчать твої друзяки, твоя команда, і всі виявляється в національних кольорах, а навколо кипить-вибухає чаша стадіону.

Мрії іноді збуваються, і Україна щось виграє, кудись крокує далі!

Найкрасивіше у футболі – це результат, сказав якийсь прагматик від футболу і виявився правим на тисячу років наперед. Адже хоч який завгодно цирк показує на полі команда, але якщо вона не виграє, то нехай іде таки в цирк.

Збірна України з натугою, на зубах, на кістках виграє два важливих матчі у групі – і виконує програму-мінімум.

Ми пробачаємо всім гравцям, хто не забив, хто запоров, хто пропустив, бо зрештою вони досягли потрібного результату. І дебют збірної України на чемпіонатах світу виявився цілком пристойним.

Безумовно, в 1/8 фіналу, у грі на виліт, на українських футболістів чекатимуть ще більш виснажливі випробування. І ми ще згадаємо, що “гірчичників” нахапали забагато, і лава запасних виявилася куцою.

Але - про все це потім, на наступному матчі.

А поки що Україна – серед тих збірних, які продовжують боротьбу на чемпіонаті світу.

Ми маємо перспективу, а хіба ж це не головне?

Олег Корнер, м.Київ