Телеведучий порівняв процес збагачення руди з видом на захід сонця, який відкривається з вікна готелю мандрівника.

Мандрівник Дмитро Комаров вважає, що підготовка руди до плавки на підприємствах групи "Метінвест" нагадує процес зборів перед довгоочікуваною подорожжю і вимагає такого ж ретельного планування.

Такою асоціацією він поділився в рамках нового відеопроекту групи "Метінвест" -"Металева зірка", в якому українські зірки барвисто розповідають, як виглядає процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах.

"Круто, коли ви самі знаєте, куди поїхати. Але щоб подорож вийшла дійсно цікавою, до неї потрібно підготуватися, як це роблять із залізною рудою. Підготовка до подорожі дуже схожа на підготовку руди до плавки", - сказав він.

Проводячи аналогію між цими двома процесами, зірковий ведучий зазначив, що перед подорожжю спочатку потрібно "перерити" тонну інформації і вивудити з неї найцінніше, потім "збагатити" ці знання порадами місцевих. Так і з рудою: перш, ніж відправити її в плавильний вояж, потрібно відібрати найкорисніші і кращі елементи.

Комаров назвав збагачення і флотацію руди в металургії "ідеальним путівником".

Потім українська телезірка порівняла процес збагачення руди з видом на захід сонця, який відкривається з вікна готелю мандрівника.

Таким чином група "Метінвест" у фарбах та цікаво пояснила, яким захоплюючим може бути процес виробництва сталі.

Проект "Металева зірка" розміщений на сайті "Робимо українське", запуск якого "Метінвест" приурочив до свого п'ятнадцятиріччя.

Як повідомляється на сайті, металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виробила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд дол. в роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - у розвиток українських міст. Всього на підприємствах "Метінвесту" працюють близько 80 тисяч співробітників.

Автор: Іван Божко