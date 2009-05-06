Закордонний паспорт подорожчав удвічі

Оформити закордонний паспорт стало дорожче у середньому на 150 гривень. Якщо врахувати, що звичайний нетерміновий паспорт обходився у 190 гривень, то зростання відбулося практично у 2 рази. «Збільшену суму доведеться заплатити, згідно з розпорядженням Кабміну, яке передбачає 25% надбавки до вартості бланка паспорта. У результаті, щоб оформити документ, наприклад за 3 дні, клієнтові потрібно буде заплатити близько 900 грн. (раніше — 750 грн.). Якщо людина хоче оформити паспорт за 10 і 30 днів, то це обійдеться їй у 750 (600 грн.) і близько 400 грн. (було до 250 грн.), відповідно», — розповів начальник Центру видачі закордонних паспортів Олександр КЛЬОЦ.

Така ж ситуація і в звичайних ОВІРах. Тепер за стандартну видачу паспорта (протягом місяця) потрібно буде викласти 356 грн., хоча раніше це обходилося в 190—200 грн., а за прискорену (до 10 днів) — близько 500 гривень (340 грн.). Люди тільки розводять руками. «Я часто їжджу у відрядження до Німеччини, термін дії старого паспорта закінчився, а без нового ніяк не обійтися. Тому доведеться платити. Правда, за таку ціну могли б хоча б поліпшити сервіс. Тут вже стою близько години, але навіть сісти ніде — як в СРСР. Якби начальство центру організувало обслуговування за спецталонами, як у німецьких банках, то не було б черг», — говорить Іван СОЙКО. «Я незадоволений роботою центру. Прийшов перед святами у четвер, але виявилось, що робочий день у них короткий, додзвонитися важко, тепер ось стою в черзі. Але тут зручніше у порівнянні з ОВІром. Там жахливі черги і тіснява», — говорить Роман КОШЛЯК. В ОВІРі відзначають, що черги для цієї пори року — звична справа. Мовляв, літній сезон на носі.

За матеріалами СЕГОДНЯ