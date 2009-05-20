Споживча інфляція в Україні за рік може досягти 14%

Річний темп приросту споживчої інфляції за 2009 рік може скласти порядка 14%.

Такий прогноз УНІАН озвучили аналітики компанії “Форекс Клуб”.

Грошова маса в Україні в поточному році знизилася на 33 млрд. грн. (на 6,4%), не зважаючи на емісію НБУ за рахунок викупу ОВГЗ на суму 15,3 млр. грн. НБУ планує, що грошова база виросте цього року на 6% до 198 млрд. грн., а грошова маса – на 8% до 557 млрд. грн. Монетарні чинники (динаміка грошової маси і грошової бази) дозволяють робити помірні прогнози по темпах споживчої інфляції на рівні 14%.

Об`єми кредитного портфеля, виданого фізичним особам скоротилися за перші місяці поточного року на 17,6 млрд. грн. У квітні скорочення кредитного портфеля фізичних осіб склало 3,6 млрд. грн., в березні - 4,2 млрд. грн., в лютому - 4,8 млрд. грн. Тобто, підстав збільшення темпів інфляції через ріст кредитування населення немає. Кредитування населення почнеться тільки у кінці 2009 - на початку 2010 року.

Відтік вкладів фізичних осіб, як в національній, так і в іноземній валюті у квітні 2009 року вперше за декілька місяців припинився – почався незначний приток коштів на рахунки. Населення перестало виносити значну частину вільних коштів на споживчий ринок, а в квітні почало повертати грошові ресурси в банківську систему. Така тенденція продовжиться і в травні-липні, що посилюватиметься поточним зміцненням гривни. Тільки восени інфляційні очікування в країні можуть дещо збільшитися, прогнозують експерти.

Середньомісячна заробітна плата в Україні у березні склала 1818 грн. (даних за квітень наразі немає), що на 9,14% нижче, ніж середня заробітна плата в грудні 2008 року (2001 грн.). Як прогнозують аналітики компанії «Форекс клуб», середня номінальна заробітна плата в 2009 році виросте на 10-15% до рівня 2200-2300 грн. Рбільш різкий ріст зарплати очікується вже в другій половині 2009 року, що також стимулюватиме вищі місячні темпи інфляції в осінньо-зимовий період.