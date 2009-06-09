Білорусь збільшила постачання цукру до України

У травні Білорусь збільшила постачання білого цукру до України в 10 разів порівняно з попереднім місяцем. Імпорт цієї продукції досяг 7,6 тис. т. Про це повідомляє Дело .

Таке значне збільшення поставок цукру гравці ринку пов`язують насамперед з підписанням національними банками України і Білорусі договору про спрощення конвертації гривні. Крім того, діє угода про вільну торгівлю між країнами.

Експерти ринку відзначають, що виробники вітчизняного цукру самі сприяють виходу на український ринок білоруських цукроварів. Директор компанії "Проагро" Н. Верницький вважає, що на сьогодні гравцям ринку вигідно притримувати запаси, таким чином штучно створюючи дефіцит цукру. "З урахуванням перехідних з минулого сезону запасів Україна має 2,2 млн. т цукру цього сезону (1,6 млн. т вироблено, плюс 600 тис. т запасів). Споживання цукру, яке раніше становиол близько 2,15 млн. т, цього року навряд чи перевищить 2 млн. Сезон (жовтень-вересень) ще не закінчився. Тобто, на ринку є більш ніж півмільйона тонн цукру", — говорить експерт.

Якщо говорити про ціни, то білоруський цукор дещо дешевше українського. За інформацією "Проагро" і консалтингової компанії "ААА", травневі контракти на поставки до України білоруського цукру укладалися за цінами 3,2-3,5 грн. за кг (без ПДВ). Тоді як українські цукрові заводи укладали договори по 4,5 грн. за кг (з ПДВ) і вище.

"Українські цукровики упевнені, що зможуть продати свій товар за привабливими цінами", — говорить Верницький.

Підтверджують слова експерта і самі виробники. "Вважаю, що на українського виробника низькі ціни білоруських постачальників ніяк не вплинуть. Наприклад, ми маємо постійних покупців, які пов`язані з нами контрактами. Отже ми триматимемо ціну і не знижуватимемо її. Все одно у нас куплять цукор", — вважає директор "Астарта-Київ" Е.Звєрков.