«Філіп Моріс Україна» очолила медіа-директор компанії

Генеральним директором ЗАТ «Філіп Моріс Україна» призначена Олена ХОМЕНКО замість Рамана Іза БЕРЕНТА.

За повідомленням ДКЦПФР, відповідне рішення ухвалили її акціонери на загальних зборах.

О.Хоменко раніше обіймала посаду медіа-директора компанії «Філіп Моріс Україна».

Р.Берент займав пост гендиректора протягом чотирьох років.

Довідка. ЗАТ «Філіп Моріс Україна» входить до складу компанії «Філіп Моріс Інтернешнл» (ФМІ).

ФМІ почала свою діяльність на українському ринку в 1993 році, зареєструвавши представництво у Києві. На сьогоднішній день «Філіп Моріс Інтернешнл» володіє 99,8% акцій АТ «Харківська тютюнова фабрика».

"Філіп Моріс Україна" (ФМУ) має у своєму розпорядженні виробничі потужності в Харківській області. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, також компанія має 9 регіональних офісів і 8 складів.

ФМУ є лідером тютюнового ринку України з часткою понад 30% в 2005 році. Компанія виробляє такі марки сигарет, як Marlboro, Parliament, Chesterfield, Muratti, L&M, Bond Street і Next.