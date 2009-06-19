Шацькі озера у небезпеці

Луцьк. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України стурбоване ситуацією, що склалася навколо Шацьких озер у зв’язку із освоєнням білоруського родовища крейди «Хотиславське», розташованого на території, що беспосередньо межує з озерами.

Про це йдеться у листі міністерства у відповідь на звернення депутатів Волинської обласної ради, повідомили УНІАН у прес-службі облради.

Як зазначено у листі за підписом заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Дмитра ГУРСЬКОГО, Мінприроди звернулося до уряду з проханням доручити Міністерству закордонних справ України порушити зазначене питання на найближчій зустрічі делегацій урядів України та Респуліки Білорусь.

Також Мінприроди України звернулося до Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Білорусі з проханням надати інформацію про наміри проведення господарської діяльності відповідно до вимог Конвенції Експоо (Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті – УНІАН), що дозволить українській стороні прийняти рішення щодо участі у процедурі оцінки впливу зазначеної діяльності на навколишнє середовище. Досі інформація від білоруської сторони до Мінприроди України не надійшла.

Відтак, виходячи з нинішньої ситуації, коли роботи з будівництва Хотиславського кар’єру відновлюються, Мінприроди пропонує Волинській обласній раді відновити у повному обсязі систему моніторингу у зоні впливу Хотиславського кар’єру, а також на території Шацького національного природного парку.

За розрахунками Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук, на це необхідне фінансування в обсягу близько 300 тис. грн.

Крім того, на міждержавному рівні Мінприроди пропонує Волинській облраді клопотати перед білоруською стороною щодо надання проектної документації будівництва об’єкту (з можливими змінами) на експертизу з метою оцінки його впливу на територію України, зокрема Шацького національного природного парку.

Як повідомлялося, на початку червня перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ дав доручення Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітету лісового господарства та Волинській ОДА розглянути два звернення депутатів Волинської облради до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради.

Звернення депутатів стосувалися внесення змін до Закону від 8 вересня 2005 року №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” та загрози зникнення озер Шацького національного парку.

У зверненні зазначено, що кар’єр з освоєння родовища крейди «Хотиславське» Республіки Білорусь проектною площею 460 га, глибиною добування 35 м має розміститись у безпосередній близькості до кордону України (Волинська область) і, зокрема, Шацького національного природного парку.

Як наголосили автори звернення, така “глибина добування корисних копалин пов’язана з необхідністю відкачування великих об’ємів підземних вод, що може призвести до значного погіршення гідрогеологічно-меліоративного стану земель Волинської області, умов водопостачання сільських населених пунктів, лісових фітоценозів і становить загрозу озерам Шацького національного природного парку та водно-болотним угіддям міжнародного значення (Рамсарська конвенція)...».