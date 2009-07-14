Microsoft випускає безкоштовну онлайн-версію Office

Компанія Microsoft, яка прагне не поступатися своєму конкурентові Google, оголосила про те, що полегшена версія програмного пакету Microsoft Office буде безкоштовно доступна для роботи в інтернеті.

Онлайн-пакет Office 2010 включатиме полегшені версії таких програм, як Word, Excel, PowerPoint і OneNote.

Цей крок Microsoft є відповіддю Google, яка ще три роки тому представила аналогічний сервіс Docs.

Конкуренція між двома компаніями набирає обертів.

Як заявляють в компанії Microsoft, 400 мільйонів користувачів Windows Live отримають доступ до інтернет-версії пакету Office безкоштовно. До кінця року компанія планує випустити бета-версію пакету, а в першій половині 2010 року розширять його остаточну версію.

Велика частина аналітиків схвалюють просування програмних продуктів Microsoft в інтернеті, незважаючи на те, що це може повернутися для компанії недоотриманими мільйонами або навіть мільярдами.

Експерти Wall Street Journal підрахували, що пропозиція безкоштовного пакету онлайн може коштувати Microsoft 4 млрд доларів втраченого заробітку.

Втім, зауважують спостерігачі, зараз для компанії набагато важливіше зберегти користувачів в умовах зростаючої конкуренції.

Інформація про випуск інтернет-версії програмного пакету Office викликала пожвавлення і на ринку. Того ж дня акції Microsoft виросли в ціні на 3,8%.

ВВС