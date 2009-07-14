У Черкасах можуть зупинитись тролейбуси

Комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» перебуває на межі зупинки через заборгованість Кабінету Міністрів перед підприємством за перевезення пільгових категорій населення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, КП «Черкасиелектротранс» перевезло за перше півріччя пільговиків майже на 6 млн. грн., однак з держбюджету місто отримало лише половину необхідної суми компенсації – 3 млн. 305 тис.

У міськвиконкомі повідомляють, що загалом цього року Черкаси мають отримати з держбюджету 11 млн. 955 тис. грн. компенсації за пільгові перевезення. За даними Міністерства фінансів, основні платежі заплановані на четвертий квартал.

Такий графік виплат негативно позначиться на роботі КП «Черкасиелектротранс», оскільки, обслуговуючи левову частку пільговиків, тролейбусники працюють собі в збиток. Вільних коштів підприємство не має, всі надходження направляють на виплату зарплати, однак борг із виплати зарплати вже становить 1 млн. грн., інформує прес-служба міськвиконкому.

“Якби держава виконала власні зобов’язання, повністю компенсувавши перевезення пільговиків, підприємство могло б частково здійснювати ремонт та закупівлю запчастин», – зауважив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, “якщо раніше для погашення дефіциту коштів черкаська мерія використовувала кошти з міського бюджету, або залучала позики, то зараз, в умовах кризи, це неможливо”.

С.ОДАРИЧ повідомив, що подібні ситуації й на інших комунальних підприємствах електротранспорту в інших містах України, тому існує цілком реальна загроза, що тролейбуси та трамваї можуть просто зупинитися.