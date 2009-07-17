"Сандора" буде виробляти Pepsi и 7-Up

Компанія «Сандора» (м. Миколаїв), один з найбільших виробників соків і напоїв, планує почати виробництво та дистрибуцію продукції компанії PepsiCo - Pepsi і 7-Up з 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Миколаєві повідомив директор з розвитку компанії "Сандора" Роман РАДЬКО.

"З 1 січня (2010 року) компанія "Сандора" починає займатися виробництвом і продажем Pepsi і 7-Up в Україні", - сказав він.

Нагадаємо, що зараз в Україні виробництвом і дистрибуцією брендів PepsiCo займається компанія Carlsberg Group в Україні.

Як повідомив Р.РАДЬКО, для виробництва цих напоїв вже запущена виробнича лінія потужністю 28,8 тис. пляшок на годину, на якій зараз розливають напої "Фрутонус", а протягом місяця-двох планують запуск другої лінії. При цьому він додав, що з 2010 року на цих лініях розливатимуться Pepsi і 7-Up, проте розлив на цих лініях "Фрутонуса" продовжитися. Р.РАДЬКО нагадав, що інвестиції в ці дві виробничі лінії склали близько 40 млн. доларів.

На нових лініях напої зможуть розливатися тільки в ПЕТ-тару.

Для виробництва Pepsi і 7-Up в алюмінієвій банці і в склі компанія розглядає декілька варіантів, зокрема імпорт цієї продукції з РФ чи Східної Європи. або пошук місцевого партнера для випуску такої продукції. При цьому, за словами Р.РАДЬКО, компанія сподівається, що цим партнером буде компанія Carlsberg Group в Україні, яка має можливості з випуску напоїв в такій тарі.

За даними компанії, в цьому році продаж Pepsi і 7-Up в Україні прогнозують на рівні 100 млн. літрів. А частка цих напоїв на українському ринку газованих безалкогольних напоїв зараз складає 6-8%.

"Ми вважаємо, що бренд Pepsi недооцінений в Україні і має дуже великі перспективи на українському ринку", - сказала директор з маркетингу компанії Олена СТОЯНОВА. Вона додала, що запуск виробництва вказаних напоїв на потужностях «Сандори» підтримуватимуть активною рекламною кампанією.

За словами О.СТОЯНОВОЇ, в 2008 році місткість ринку газованих безалкогольних напоїв в Україні склала близько 1,5 млрд. літрів і «в 2009 році істотних змін об`єму ринку не очікується».

Довідка УНІАН. ТОВ «Сандора» є одним з найбільших виробників сокової продукції в Україні і входить в корпорацію Pepsi Americas і PepsiCo.

Портфель торгових марок компанії складається з таких сокових брендів («Сандора», «Сандорік», «Дар», «Садочок»), сокових напоїв SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодного чаю Lipton Ice Tea і Sanday Ice Tea, двох брендів вина («Золото Ольвія» і «Святкова Колекція»), енергетичного напою Adrenaline Rush і чіпсів Lay’s. Асортимент продукції компанії представлений більш ніж 200 позиціями.