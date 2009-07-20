У Туреччині заборонено курити в ресторанах і барах

У Туреччині набуло чинності доповнення до закону про заборону куріння, згідно з яким палити заборонено в усіх ресторанах, кав`ярнях, барах і нічних клубах. Не можна курити не тільки сигарети, сигари і трубки, але й кальян.

Порушення закону загрожує покаранням як самим курцям, так і власникам закладів. Для відвідувачів передбачено штраф (у перерахунку з ліри) в розмірі більш як 30 євро, для власників закладів – від 366 до 3660 євро, повідомляє «Німецька хвиля».

Для забезпечення контролю за дотриманням закону в країні створено спеціальну структуру, штат якої нараховує 4500 співробітників.

Курити відтепер дозволяється лише на території закладів, розташованих просто неба, але за умови, що вони не обладнані тентами чи парасольками.

Парламент країни ухвалив закон у січні 2009 року, він набув чинності в травні. На першому етапі було заборонено куріння в приміщеннях державних установ, офісів підприємств і компаній, а також у громадському транспорті.

У Туреччині, країні з 70-мільйонним населенням, курить більш як 20 мільйонів осіб.