У Печерському районі Києва проведуть сільськогосподарський ярмарок

Цієї п’ятниці, 24 липня, Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА у Печерському районі столиці проведе сільськогосподарський ярмарок. Повідомляє прес-служба КМДА.

На ярмарку киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор і багато інших продовольчих товарів.

У суботу, 25 липня, на Печерській площі, 1, кияни зможуть придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.