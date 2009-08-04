«Коктебель» випустить ювілейне вино

Завод Марочних Вин та Коньяків «Коктебель» (АР Крим), один з найбільших виробників вина та коньяків, напередодні святкування 130-річного ювілею з періоду заснування промислового виноробства в Коктебелі, випустить ювілейне вино. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, 3 позиції ювілейних вин: «Мускат Кара-Даг», «Мадера Коктебель» і «Каберне» з’являться у продажу найближчим часом.

Довідка УНІАН. ЗМВК «Коктебель» - один з найбільших виноробних підприємств. ЗАТ «ЗМВК «Коктебель» - виробник коньяків, молодих та марочних (старих і колекційних) вин, що має повний цикл виробництва. Завод має 2,2 тис. га виноградників.

На території ЗАТ «ЗМВК «Коктебель» знаходиться найбільший у Європі мадерний майданчик та енотека.