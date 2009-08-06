Міносвіти збільшило держзамовлення на магістрів і бакалаврів

Цьогорічної вступної кампанії Міністерство освіти та науки України збільшило на понад 13 тисяч місць державне замовлення на підготовку у вищих навчальних закладах фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти та науки Ярослав БОЛЮБАШ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 липня збільшено держзамовлення на підготовку магістрів і бакалаврів, тому вчора в Міносвіти підготували лист до керівників вищих навчальних закладів про продовження до 25 серпня прийому абітурієнтів на магістрів і спеціалістів.

«Завдяки цьому навчальні заклади, які підпорядковані Міносвіти, додатково отримають понад 13 тисяч місць для підготовки спеціалістів і магістрів за державні кошти», - сказав Я.БОЛЮБАШ і уточнив, що на магістрів держзамовлення становить 6 тисяч, а на спеціалістів - понад 7 тисяч.