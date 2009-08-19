В Україні обсяг продажу стаціонарних ПК знизився на 67%

В Україні обсяг продажу стаціонарних персональних комп`ютерів (ПК) у першому півріччі 2009 року знизився на 66,7% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Про це йдеться в дослідженні холдингу Unitrade Group, переданому УНІАН.

Згідно з результатами дослідження, впродовж першого півріччя 2009 року кінцевим користувачам реалізували близько 180 тис. комп`ютерів, що на 60,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року (460 тис. штук). У грошовому еквіваленті ринок за звітний період отримав 72,4 млн. дол., тоді як за підсумками першого півріччя 2008 року – 215,3 млн. дол.

Середня собівартість реалізації стаціонарних ПК у першому півріччі 2009 року становила 402 дол. (у І півріччі 2008 р. – 468 дол.). За звітний період істотно збільшилася частка цінового сегменту «менше 400 дол.» – до 59% з 34% у першому півріччі 2008 року.

За підсумками першого півріччя 2009 року до трійки лідерів увійшли компанії Acer (29%), Asus (28%) і Samsung (11%). Сукупна частка ринку трійки лідерів знизилася на 2 п.п. (з 70% в першому півріччі 2008 року до 68% в першому півріччі 2009 року).

За прогнозами аналітиків Unitrade Group, у 2009 році на ринку України кінцевим споживачам буде реалізовано близько 390 тис. комп`ютерів, що на 55% нижче за показник 2008 року (870 тис. штук).

Як зазначається в результатах дослідження, з 2001 року на ринку персональних комп`ютерів спостерігалося стрімке щорічне зростання, а наприкінці 2008 року вперше зафіксовано падіння.

Водночас, за прогнозами аналітиків, у цьому році така тенденція збережеться, але в сегменті пристроїв спостерігатиметься значний відрив ноутбуків від стаціонарних ПК – перші значно потіснять останніх. На думку аналітиків, вже до кінця 2009 року частка стаціонарних ПК зменшиться до 40-43% (2008 р. – 54%, 2007 р. – 70%) і вперше за підсумками року продаж ноутбуків перевищить продаж стаціонарних ПК.

Довідка УНІАН. Холдинг Unitrade Group працює на українському ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з 1994 року. До структури холдингу входять роздрібні бренди Unitrade, City.com, melofon, Самопобут, оптова компанія Udicom, компанія з розвитку комерційної нерухомості та сервісна компанія Service Master. Холдингу належить торгова марка Ixtone.