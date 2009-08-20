Студенти прибирають Свірзький замок

Студенти зі Львова, Кіровограда, Рівного, Києва, Дніпропетровська, Донецька, Черкас, Чернівців, Євпаторії та Одеси покращують благоустрій призамкової території в с. Свірж Перемишлянського району Львівської області, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Студенти прибирають територію від сміття, викорчовують малі кущі та дерева, а також проводять роботи з впорядкування головного та заднього двориків замку. Працюватимуть студенти у Свірзькому замку до 21 серпня. Акція проходить у рамках проекту «Заповідник» програми «Завтра.UA».

Довідка УНІАН. «Заповідник» - соціальний проект, який здійснюється силами стипендіатів Програми «Завтра.UA». Основними завданнями проекту є покращення екологічної ситуації у визначних культурно-історичних місцях, благоустрій музеїв та заповідників, а також привернення уваги громадськості до проблем пам`яток історії та культури України. Цього року проект окрім Львівської області, реалізують ще у трьох областях України: Одеській, Закарпатській та Харківській.