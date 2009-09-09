Підвищення акцизу на сигарети призведе до зростання нелегального ринку

Підвищення з 1 жовтня цього року ставки акцизного збору на тютюнові вироби, що ініціюється урядом, призведе до збільшення частки нелегального ринку.

Таку думку озвучили представники тютюнових компаній під час "євродебатів" Європейської Бізнес Асоціації на тему "Фіскальна політика України на ринку тютюнових виробів у контексті європейської інтеграції", які пройшли 8 вересня в Києві.

Виробники тютюнових виробів нагадали, що за останні 12 місяців в Україні акцизи на тютюнові вироби підвищувалися тричі.

"Якщо підвищення податків не буде, то біля 20% ринку буде чорним, а якщо підвищать, то ми втратимо за рік ще 20% легального ринку", - сказав керівник з корпоративних питань компанії "Імперіал Табако Юкрейн" Юрій КИШКО.

Він повідомив, що після останнього підвищення акцизів в травні цього року, в Україні спостерігається значне збільшення нелегального продажу сигарет.

"Наші торгові представники тільки в 17 регіонах зафіксували приблизно 500 точок продажу нелегальних сигарет", - сказав Ю.КИШКО.

За інформацією директора відділу з корпоративних питань ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" Дмитра РЕДЬКА, з травня по липень, після останнього підвищення акцизу на сигарети, падіння легального виробництва склало 25%.

За словами директора відділу з корпоративних питань ЗАТ "Філіп Моріс Україна" Костянтина РЯБЕНКА, при підвищенні акцизів з 1 жовтня сигарети в Україні в середньому подорожчають на 25%.

"Збільшення акцизів в Україні в 2009 році, включаючи запропоноване підвищення, - безпрецедентне за своїм розмахом у світовій історії. Акцизні зобов`язання можуть збільшитися на 50% в порівнянні з тими, що діють і призвести до зростання цін ще на 25%", - підкреслив він. К.РЯБЕНКО відзначив, що вітчизняні сигарети, ціни яких відображають зростання акцизів, вимушені конкурувати з дешевою контрабандою.

"Ми категорично виступаємо проти ще одного підвищення акцизу. Це може стати вже четвертим підвищенням за останні 12 місяців. На наш погляд, подібна пропозиція грубо порушує чинне законодавство України, яке регулює порядок зміни податків. Ми закликаємо уряд зберегти діючі ставки акцизного збору, враховуючи вже затверджену індексацію специфічного компоненту і мінімального податку на 15% з 1 січня 2010 року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2009 р. Кабінет міністрів України подав пропозицію до Верховної Ради України про підвищення з 1 жовтня 2009 року адвалорної складової акцизного збору на тютюнові вироби з 20 до 36% від обороту реалізації за встановленими максимальними роздрібними цінами шляхом внесення поправки в проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” (реєстр. № 4707 від 24.06.2009 р.) при підготовці його до другого читання.