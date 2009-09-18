У столиці пройде фінал пивного чемпіонату

20 вересня у Києві на Оболонській набережній (біля ст. м. Мінська) відбудеться фінал ІІІ Всеукраїнського чемпіонату з пивних видів спорту від ТМ «Оболонь», повідомляє прес-служба компанії.

За повідомленням, кияни та гості столиці стануть учасниками конкурсів від ТМ «Оболонь», зможуть взяти участь у пивному спринті, арм-реслінгу, конкурсі пивних богатирів, ді-джеїв та пі-джейок. До Києва також приїдуть переможці чемпіонатів з інших міст України – Харкова, Дніпропетровська, Львова, Ялти, Євпаторії, Алушти.

Свято пива, музики і спорту розпочнеться о 17 годині.

Для гостей виступатимуть популярні українські виконавці – Скрябін, ТІК, Юркеш, Стіл Біт.