В Україні на 1 робоче місце претендує 8 осіб

В Україні на одне робоче місце претендує 8 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, з початку року кількість безробітних українців, які стояли на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 37% – до 584,4 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 вересня ц.р. потреба підприємств в працівниках на заміщення вільних посад становила 72,8 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).