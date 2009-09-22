В Україні на 1 робоче місце претендує 8 осіб
11:31, 22 вересня 2009Права споживачів
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В Україні на одне робоче місце претендує 8 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, з початку року кількість безробітних українців, які стояли на обліку в Державній службі зайнятості, зменшилася на 37% – до 584,4 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).
На 1 вересня ц.р. потреба підприємств в працівниках на заміщення вільних посад становила 72,8 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).
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