У Тернополі не треба платити за дозвіл на індивідуальне опалення

У Тернополі відмінили плату за дозвіл на встановлення індивідуального опалення. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ. Він пояснив, що пункт рішення виконкому, який передбачав плату за отримання дозволу у спеціальний фонд, кошти з якого б ішли на модернізацію газосистеми будинків, відмінили через велику кількість спекуляцій.

“Зрозуміло, що на період виборів спекуляцій у цьому наболілому питанні стало б ще більше. Томи ми порадилися з фахівцями міськгазу та облгазу, і вони запевнили, що не виникне проблем із збільшенням споживання газу за рахунок введення технічних новацій. Крім того, за потреби ми знайдемо 2-3 млн грн. для вирішення ситуацій, пов’язаних із недостатнім тиском газу для постачання його на верхні поверхи”, – запевнив Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він також повідомив, що за тиждень після оприлюднення рішення виконкому за дозволом на встановлення індивідуального опалення звернулося 600 осіб. Всього, за підрахунками мерії, до цьогорічного опалювального сезону встигнуть отримати дозволи 1,5 тис сімей.

“Це власне та кількість, яка не призведе до розбалансування системи газопостачання. А вже у березні 2010 року ми подивимося, чи виникали якісь нюанси, бо навіть спеціалісти зараз не готові передбачити всіх дрібниць. І власне у березні ми побачимо, чи можливо й надалі надавати людям дозволи на встановлення індивідуального опалення”, – каже Р.ЗАСТАВНИЙ.

Водночас, він зауважив, що попри попит на індивідуальне опалення, люди не враховують того, що вони нестимуть затрати на саме його встановлення.

“Мені звісно набагато легше працювати, якби всі мали індивідуальне опалення, тоді не треба думати про підготовку котелень до опалювального сезону. Це легше і для міського бюджету, бо не треба виділяти гроші на їх модернізацію, не потрібно вже думати про поломки комунікацій. Але люди мали б враховувати динаміку росту цін на газ, уряд цього не зможе уникнути”, – застерігає Р.ЗАСТАВНИЙ.

Наразі, за його даними, у Тернополі індивідуальним опаленням обладнані 13 тис квартир (26%). Якщо встановлять індивідуальне опалення ще 1,5 тис сімей, цей показник наблизиться до 30%.

Мер Тернополя додав, що за прийняття виконкомом рішення, яке суперечить постанові Кабміну, його вже викликали до Києва. “Але я знайду в собі силу схилити голову і вислухати догоряння високопоставлених чиновників, коли йде мова про інтереси 1,5 тис сімей міста”, – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Як уже повідомляв УНІАН, міськвиконком Тернополя прийняв рішення про надання дозволу на встановлення індивідуального опалення. Ним передбачено, що люди можуть звертатися в комісію з розгляду питань, пов’язаних з наданням дозволу на встановлення індивідуальних систем опалення та гарячого водопостачання в житловому фонді, яка впродовж місячного терміну надає дозвіл або відмовляє у встановленні індивідуального опалення, якщо для цього немає технічних можливостей. Якщо людина отримує дозвіл, вона, згідно з попереднім рішенням, ще мала внести кошти на реконструкцію інженерних систем житлового будинку. Попередньо йшлося про плату у фонд з розрахунку 75 грн за 1 м. кв. загальної площі квартири. Кошти з фонду планували використовувати для заміни газових комунікацій, системи опалення у під’їздах, утеплення вікон.