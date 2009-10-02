Імпорт свинини скоротиться на третину - до 130 тис. тонн

За попередніми оцінками експертів, імпорт свинини в цьому році скоротиться до 130 тис. тонн з 190 тис. тонн в 2008 році. Водночас, очікується, що виробництво свинини залишиться на рівні минулого року.

Такі дані УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Повідомляють, що незважаючи на зниження купівельної спроможності населення, ціни на свинину та птицю в Україні зберігаються на досить високому рівні.

За даними дослідження «Все про ринок свинини в Україні», проведеного УКАБ, на 1 жовтня закупівельні ціни на свиней в живій вазі в середньому по Україні складали 17,5-18,5 грн./кг (II категорія), тоді як в серпні-вересні закупівлю проводили в середньому по 17,5-18 грн./кг. «На аналогічну дату минулого року закупівельні ціни на свиней не перевищували 16 грн./кг», - сказала експерт з ринку м`яса та м`ясопродуктів УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

У вересні цього року імпортна свинина подорожчала через девальвацію гривні, що дозволило вітчизняним підприємствам збільшити відпускні ціни на свою продукцію. Крім того, зі зростанням цін на імпортну продукцію спостерігається скорочення попиту з боку українських переробників, які віддають перевагу вітчизняному товару, відзначають експерти.