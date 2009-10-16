«Оболонь» - партнер благодійного матчу

8-11 жовтня футбольний клуб «Оболонь» провів короткотермінові збори у Грузії, де зіграв товариський матч з місцевим клубом Вищої ліги «Самтредіа». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що поїздка відбулась на запрошення грузинських партнерів компанії «Оболонь». У рамках співпраці «Оболонь» здійснює експортні поставки пива до Грузії, і саме давня дружба обох сторін дозволила реалізувати спільний проект.

Перед початком матчу відбулась невелика церемонія відкриття за участю місцевих дитячих колективів, які показали глядачам і класичні грузинські танці, і сучасні їх варіанти. В рамках відкриття від компанії «Оболонь» до місцевого дитячого будинку було передано м’ячі, футбольну форму «Живчик» та рюкзаки. Місцеві ж партнери компанії перерахували кошти на рахунок закладу.

10 жовтня в місті Самтредіа пройшов матч, який викликав неабиякий ажіотаж у місцевих жителів. Вболівальники найбільш відвідуваної команди Грузії переповнили трибуни місцевого стадіону та забезпечили гучну підтримку своїм улюбленцям. Підтримуючи спокійний темп матчу та впевнено контролюючи м’яч, гравці ФК «Оболонь» здобули перемогу з рахунком 2:1.

«Ми отримали від наших партнерів у Грузії запрошення та з радістю на нього відгукнулись. Країна багато пережила за останній час, тому ідея провести благодійний захід є справді актуальною. Важливо, що такий матч зібрав велику кількість глядачів. Ми змогли допомогти дітям, які будуть творити майбутнє цієї країни», - додав президент ФК «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.