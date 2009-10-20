В Україні без електроенергії залишається ще 61 населений пункт

На сьогодні без електропостачання залишається ще 61 населений пункт у двох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Львівській знеструмлені 59 населених пунктів, в Івано-Франківській - 2.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 жовтня через негоду, зокрема, пориви вітру, дощ і мокрий сніг, та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, у 12 областях знеструмило майже 1,2 тис. населених пунктів.