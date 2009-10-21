Євросоюз запровадить норми безпеки для дитячих ковдр

Європейський Союз планує запровадити норми безпеки продукції для сну новонароджених.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету з питань безпеки Єврокомісії.

Рішення комітету, зокрема, передбачає запровадження стандартів безпеки для таких продуктів як ковдри, матраци, спеціальні спальні мішки тощо.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії з посиланням на Європейську базу даних поранень, протягом 2005-2007 років у ЄС зафіксовано 17 тисяч інцидентів з дітьми у віці до 4 років, що сталися з ними в їхніх ліжках.

Незважаючи на велику кількість серйозних поранень, отриманих дітьми у ліжках, до останнього моменту в ЄС не існувало норм безпеки для відповідної групи товарів. Серед основних ризиків, що містять в собі ці товари, – ризики асфіксії, отримання поранень та гіпотермії.

Згідно з процедурою схвалення рішень, протягом трьох місяців Європарламент і Рада ЄС мають висловити свою оцінку цих пропозицій Єврокомісії, після чого вона повинна схвалити формальне рішення і передати питання до Європейського комітету з питань нормалізації для розробки і запровадження технічних стандартів.