У київському метро потяги ходитимуть у три рази рідше

Найближчим часом інтервал руху між потягами в київському метро збільшиться в три рази.

У київській мерії повідомляють, що в першу чергу інтервал руху збільшиться на Святошинсько-Броварській лінії.

Ці заходи не пов`язані зі зменшенням кількості пасажирів у зв`язку з епідемією грипу, а зумовлені економічними причинами. Зокрема, заплановане збільшення періодичності руху мотивують зношенням рухомого складу та браком грошей.

Чи підписано новий графік, поки невідомо.

Нагадаємо, що графік руху потягів київського метро змінювався в березні цього року. Тоді інтервал між поїздами збільшився в середньому в 1,5-2 рази.

ТСН