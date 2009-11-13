У київському метро потяги ходитимуть у три рази рідше
13:54, 13 листопада 2009Права споживачів
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Через брак грошей
Найближчим часом інтервал руху між потягами в київському метро збільшиться в три рази.
У київській мерії повідомляють, що в першу чергу інтервал руху збільшиться на Святошинсько-Броварській лінії.
Ці заходи не пов`язані зі зменшенням кількості пасажирів у зв`язку з епідемією грипу, а зумовлені економічними причинами. Зокрема, заплановане збільшення періодичності руху мотивують зношенням рухомого складу та браком грошей.
Чи підписано новий графік, поки невідомо.
Нагадаємо, що графік руху потягів київського метро змінювався в березні цього року. Тоді інтервал між поїздами збільшився в середньому в 1,5-2 рази.
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