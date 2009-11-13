ОКЗ збільшив виробництво коньяків «Шустов» на 79%

ЗАТ «Одеський коньячний завод», один з найбільших виробників алкогольної продукції, в січні-вересні збільшило виробництво коньяків ТМ "Шустов" на 79% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 4,57 млн. літрів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У компанії додали, що в передноворічний період планується збільшення об`ємів виробництва ТМ «Шустов» на 50%.

Наголошують, що об`єм продажів коньяків ТМ "Шустов" за 9 місяців зріс на 57% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Довідка УНІАН. Одеський коньячний завод заснований у 1863 році. Підприємство перетворене в ЗАТ в грудні 2002 року. ОКЗ належить торгова марка «Шустов». ОКЗ є підприємством повного циклу виробництва коньяків, має власні виноградники на площі близько 1 тис. га.

З 2007 року ЗАТ "Одеський коньячний завод" входить в найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛГЗ "Хортиця", ДП "Кримський винний дім"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).