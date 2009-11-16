У Криму продукти харчування подорожчали на 10%

В Автономній Республіці Крим продукти харчування з початку року подорожчали на 9,9%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, серед продовольчих товарів найбільше зростання цін зафіксоване на тютюнові вироби – 68,2%, цукор – 66,4%, чай – 43,8%, какао – 34,1%, сіль і прянощі – 31,8%.

Цитрусові зросли в ціні на 29,9%, шоколад – на 25,5%, пиво – на 23,7%, вершкове масло – на 19,6%, фруктові соки – на 13,5%, свіжа і заморожена риба – на 11,8%, свинина, м`ясо птиці, яловичина – на 11,5%, 9,8% і 3,5% відповідно. Цибуля, морква, буряк, гриби подорожчали на 11,3%, хліб – на 8,6%, макаронні вироби – на 7,6%, рис – на 6,7%.

Водночас, знизилися ціни на свіжу капусту – на 43,8%, яйця – на 16%, банани – на 12,4%, картоплю – на 11,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Криму в січні-вересні 2009 року продукти харчування подорожчали на 9,8%. У жовтні 2009 року індекс інфляції (індекс споживчих цін) склав 100,2%, з початку року – 112,7%.