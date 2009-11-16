У Тернопільській області овочі подорожчали на 3,5%

У Тернопільській області індекс споживчих цін в жовтні порівняно з вереснем склав 100,7%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли в регіоні на 0,7%. Найбільше подорожчали овочі - на 3,5%. На 0,9-2,5% зросли ціни на масло, молоко, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби, рослинне масло і жири, яйця, фрукти.

М`ясо і м`ясопродукти подорожчали на 0,2%, хліб і хлібопродукти – на 0,1%. Водночас, на 5,9% подешевшала картопля, на 0,5% - риба і продукти з риби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,5%, в т.ч. алкогольні напої – на 1%, тютюнові вироби – на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 6%, у сфері відпочинку і культури – на 0,9%. Різні товари і послуги подорожчали в області в жовтні порівняно з вереснем на 0,5%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка – на 0,4%. Послуги ресторанів і готелів зросли на 0,3%.

На рівні попереднього місяця залишилися в Тернопільській області ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. Також не змінилися ціни на транспорт, в сферах освіти і зв`язку.