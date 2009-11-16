«Ашан» відкриє два гіпермаркети в Києві

Французька група компаній «Ашан» планує в грудні цього року відкрити два гіпермаркети в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з маркетингу компанії «Ашан Україна» Фредерік МІОШ сьогодні на прес-конференції.

«До кінця року відкриємо ще два магазини в Києві – на Великій Окружній і в районі Біличів», - сказав він.

За даними Ф.МІОША, торгова площа кожного гіпермаркету складе близько 15 тис. кв.м. Гіпермаркет на Великій Окружній розташується в будівлі колишнього заводу, а гіпермаркет в Біличах побудований компанією «Ашан».

За даними компанії, на сьогодні працює чотири гіпермаркети «Ашан» в Україні.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 17 листопада в Києві відкриється другий гіпермаркет «Auchan» - «Ашан Веселковий».

Довідка УНІАН. Компанія «Ашан» була створена в 1961 році Жераром Мюлье в Рубе (Франція). Сьогодні Група компаній «Ашан» представлена в 12 країнах світу, включає 489 гіпермаркетів, 739 інтегрованих супермаркетів і мережу з 1500 магазинів, що працюють по франчайзингу.

В Україні компанія працює з 2008 року. Перший гіпермаркет відкрили в Києві, другий – у Макіївці Донецької області.