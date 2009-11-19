Україна знизила виробництво спредів на 13%

Україна за підсумками січня-жовтня 2009 року виробила 58 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 13,1% менше, ніж за аналогічний період 2008 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У жовтні виробництво спредів склало 7,2 тис. тонн, що на 12,3% вище за показник вересня 2009 р. і на 4,8% менше за показник жовтня 2008 р.

Довідка УНІАН. Україна в 2008 році виробила 79,7 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 3,5% менше, ніж у 2007 році. У 2007 році було вироблено 93,2 тис. тонн спредів і жирових сумішей, що на 15,5% більше 2006 року.