Як зміниться вартість продуктів харчування на Рівненщині

Незабаром новорічно-різдвяні свята. Через кризу у багатьох людей прибутки зменшилися. Відтак, доводиться економити на всьому. Втім, до свят українці звикли накривати щедрі столи зі смачними стравами. Тож і не один десяток гривень доведеться витратити на продукти. Ми з’ясували, що подорожчає уже цього місяця.

Хліб Директор ТОВ “Хлібодар” (ТМ “Рум’янець”) Сергій ВАСИЛЕЦЬ повідомив, що ціни на хлібобулочну продукцію на підприємстві не підвищували уже більше року.

“У грудні ми не плануємо збільшувати ціни, — наголошує С.ВАСИЛЕЦЬ. — Проте все залежатиме від того, якою буде ціна на газ з нового року. Коли її знатимемо, відповідно будемо переглядати вартість хліба”.

Голова правління ВАТ “Поліссяхліб” Віктор НАГОРНЮК зауважує, що, можливо, доведеться підвищуватися ціну на хліб ще в грудні.

“Сказати точно, чи будемо підвищувати ціну, чи ні — поки не можу. Усе залежить від того, яка буде вартість енергоносіїв і сировини, — пояснює він. — Цукор подорожчав уже давно, вартість борошна зростає щомісяця. Має зрости й ціна на газ. Усі ці фактори змушують нас переглядати ціни”. Також В.НАГОРНЮК додав, що якщо й буде підвищення ціни, то незначне.

Яйця, курятина Ціни на яйця поступово зростають. Директор ТОВ птахофабрика “Крупець” Вадим ВАРФАЛЮК прогнозує, що ціна на курятину та яйця зросте орієнтовно на 5–7 відсотків.

“Загалом подорожчання як взимку, так і навесні залежатиме від цін на корм для птиці і зернову групу, — каже В.ВАРФАЛЮК. — Ми ціни якщо й підвищимо на п’ять відсотків, але за якою ціною яйця і курятину продаватимуть на ринку, спрогнозувати не можемо. До того ж, вплине на подорожчання і той факт, що напередодні свят попит буде перевищувати пропозицію. Відтак, продавці підвищать ціни”.

М’ясо, ковбасні вироби Начальник Плосківського м’ясоцеху Євген РУДЕНКО каже, що спрогнозувати, яка буде ціна на ковбасні вироби — складно, бо ситуація на ринку нестабільна.

“Ціни на нашу продукцію ми не підвищували з квітня, — каже він. — Вартість нашої продукції до Нового року та різдвяних свят залишиться на тому ж рівні. Загалом же зараз на ринку на кілька відсотків подешевшало м’ясо. Та перед святами ціни зростуть щонайменше на 10%, тому радив би людям, які мають можливість, уже зараз починати готуватися до свят”.

Риба

Директор ТОВ “Західриба” Людмила САМКОВСЬКА зауважує, що ціни на рибну продукцію зростати у грудні не будуть. Адже попит на неї зменшився.

“Можливо, навіть буде й здешевлення. Напередодні свят у багатьох супермаркетах покупцям запропонують знижки, в тому числі й на рибу, — прогнозує вона. — Окрім того, зараз на ринку працюють чимало підприємців, і хотілося б, щоб якість продукції була кращою. Конкуренція велика, попит незначний і тому декому доводиться реалізовувати продукцію за ціною майже собівартості”.

Молочна продукція

В.о. директора ТОВ “Бімол” Павло БИСТРИК сказав, що зараз ситуація нестабільна, тому спрогнозувати, яка буде цінова ситуація на ринку, складно.

”Якщо зросте закупівельна ціна на молоко, відповідно підвищиться і вартість молочної продукції, — каже він. — Проте на скільки саме відсотків — сказати важко. До того ж підвищилася мінімальна заробітна плата, усе це також впливає на формування ціни”.

Фрукти, овочі У листопаді ціни на лимони через епідемію грипу стрімко зросли. Подекуди за кілограм цього антикризового цитрусового треба було заплатити 20 грн. Нині ж, як розповіла одна з рівненських підприємців, оптова ціна на лимони — 10 грн, апельсини — 12–15, мандарини — 8,5–15 грн. На ринках та в магазинах вони коштують трохи дорожче.

”Ціна на продукцію залежить від країни, з якої її постачають, — зауважує підприємець. — Думаю, що до Нового року і різдвяних свят ціни зростуть. Наскільки прогнозувати важко. Між тим, ціни на овочі та гриби залишаються більш-менш стабільними. І їх вартість не повинна змінитися. Адже цієї продукції є вдосталь”.

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