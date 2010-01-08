У Львові встановили триметрового Різдвяного дідуха

Сьогодні у Львові на імпровізованій сцені перед Оперним театром урочисто встановили найбільшого в Україні триметрового Різдвяного дідуха, прикрашеного стрічками та яблуками.

Як передає кореспондент УНІАН, звертаючись до львів‘ян з привітаннями з нагоди Різдвяних свят, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ наголосив на відродженні славних традицій Львова – щороку ставити у центрі міста Різдвяний дідух та Різдвяний вертеп.

«В Україні так заведено: дідух до хати – вся нечисть з хати. Вже четвертий рік поспіль ми встановлюємо у центрі Львова великого дідуха, виготовленого з дотриманням старовинних народних обрядів. Я хочу, щоб сьогодні в кожній хаті за різдвяним столом зібралась вся родина, щоб ми згадали все добре, що було. Я хочу побажати всім нам добра, радості та єдності для Львова і для України», - сказав А.САДОВИЙ.

Із встановленням Різдвяного дідуха та відкриттям Різдвяної шопки у Львові стартував фестиваль «Різдво у Львові», який триватиме до 21 січня.