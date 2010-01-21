«Укрзалізниця» не планує підвищувати вартість квитків
Кажуть, що такого завдання немає
«Укрзалізниця» не планує підвищувати вартість квитків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС.
«На сьогодні немає планового завдання з підвищення цін. Ця робота з перегляду тарифів на 2010 рік (на пасажирські перевезення – УНІАН) має проводитися на рівні Мінтрансзв’язку, Мінекономіки. Ми не приховуємо, що зацікавлені привести їх рівень до рівня витрат, але на сьогодні, враховуючи інфляцію, таких планів немає», – сказав він.
Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізниць "Укрзалізниця" є монопольним перевізником вантажів і пасажирів залізничним транспортом. Об`єднує шість залізниць – Донецьку, Львівську, Одеську, Придніпровську, Південну й Південно-Західну, які охоплюють усі області України.