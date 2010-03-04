Янукович змінив ставки акцизного збору на алкоголь

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» (щодо ставки акцизного збору на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду).

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Як повідомлялось, 11 лютого Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено зміни у розмірах і періодах дії ставок акцизного збору на спиртові напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок з винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00).

Також передбачено продовження дії ставки акцизного збору у розмірі 14 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту до 31 грудня 2010 року.

Планується встановити з 1 січня 2011 року ставку акцизного збору у розмірі 20 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту, а з 1 січня 2012 року – у розмірі 27 грн. за 1 літр стовідсоткового спирту.