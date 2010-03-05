У Тернополі відкрили кінотеатр світової мережі «Сinema city»

У Тернополі відкрили другий в Україні кінотеатр світової мережі «Сinema city».

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор кінотеатру «Сinema city Тернопіль» Дмитро ДЕРГУНОВ, загалом у кінотеатрі діятиме 4 зали, з них один – у 3D-форматі. Кожен і залів розрахований на 148 глядачів.

«До основних переваг «Сinema city Тернопіль» можна віднести сучасне кінопроекційне і аудіообладнання, комфортні зали з зручними кріслами і широкими екранами, високим рівнем кондиціонування», – каже Д. ДЕРГУНОВ. За його словами, діятимуть у кінотеатрі алкогольний та фреш бари. Вартість квитків у звичайні зали складатиме від 15 до 40 грн., у 3D-зал – від 35 до 60 грн., залежно від дня тижня, години показу та місця розміщення в залі.

Як розповів під час презентації кінотеатру для журналістів співвласник мультиплексу Борис ФУКСМАН, у проект вклали орієнтовно 20 млн. грн. Власники кінотеатру розраховують, що ці кошти повернуться за 4 роки. Окрім Б. ФУКСМАНА, співвласниками мультиплексу є продюсер Олександр РОДНЯНСЬКИЙ та компанія «Геміні-фільм».

Наразі у Тернополі діє два однозальні кінотеатри: «Палац кіно» та комунальний кінотеатр «Перемога».