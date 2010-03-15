У Тернополі розпочинає роботу школа писанкарства

Сьогодні у Тернополі розпочне діяльність безкоштовна школа писанкарства «Намалюю писаночку».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільського обласного осередку «Молодої Просвіти», яка організовує школу, навчання дітей та молоді техніки писанкарства, окрім Тернополя, буде проведено також в Чортківському, Теребовлянському та Шумському районах.

Навчання проводитимуть відомі в області майстрині-писанкарки, які, зокрема, ознайомлюватимуть учнів із писанкарством та Великодніми традиціями, а також проведуть для кожної групи три практичні заняття з опанування техніки писанкарства. Організатори обіцяють індивідуальну роботу майстрів з кожним учасником школи.

Після завершення навчання, за задумом організаторів, молоді люди уже вмітимуть розписати писанки, а також знатимуть їх регіональні особливості, навчаться розуміти значення і зміст основних символів, що зображені на писанках.

Проект “Школа писанкарства “Намалюю писаночку” був схвалений експертною комісією міжнародного фонду «Відродження» і здійснюватиметься за його фінансової підтримки. Співорганізатором школи є Управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

У Тернополі школа діятиме впродовж 5-ти днів.