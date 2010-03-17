Сьогодні буде поновлено водопостачання Дніпродзержинська

Сьогодні комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради „Аульський водовід” поновить подачу питної води до Дніпродзержинська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міський голова Дніпродзержинська Ярослав КОРЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, досягнуто домовленості між КП „Аульський водовід”, ВАТ „ЕК „Дніпрообленерго”, керівництвом міста і Дніпропетровської області про погашення до 1 квітня частини боргу Дніпродзержинська (5,6 млн. грн.) та проплату за спожиту воду у березні.

Я.КОРЧЕВСЬКИЙ також сказав, що вчора погасив 500 тис. грн. заборгованості перед КП „Аульський водовід” за спожиту воду Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня ВАТ „ЕК „Дніпрообленерго” через борги обмежило електропостачання КП „Аульський водовід”. Без питної води залишилося населення Дніпродзержинська. Місто заборгувало водопостачальному підприємству за спожиту питну воду 38 млн. грн., з яких 9 млн. грн. – борг 2010 року.