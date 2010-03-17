Ціни на свинину і яловичину в Україні зрівнялися. Про це УНІАН повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Протягом перших місяців року відбувалося зростання цін на яловичину, яке було зумовлене скороченням її виробництва, повідомили в асоціації, посилаючись на дані власного моніторингу. «На початок березня роздрібні ціни на свинину і яловичину в більшості регіонів країни зрівнялися і досягли 50-55 грн./кг», - зазначила експерт по ринках м`яса і м`ясопродуктів УКАБ Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

Разом з тим, за даними Держкомстату, в січні ц.р. промислове виробництво охолодженої яловичини скоротилося в Україні на 28%, а замороженої - збільшилося на 14%. Ці дані свідчать про скорочення споживання охолодженого м`яса, що змусило виробників збільшити випуск замороженої продукції і збільшити запаси, кажуть в УКАБ.

Наголошується, що традиційно, при зростанні цін на яловичину до рівня ціни свинини споживачі віддають перевагу останній. І, враховуючи скорочення поголів`я худоби, вже найближчим часом такі зміни істотно вплинуть на зміну структури ринку м`яса. Так, за даними Держкомстату, за січень-лютий цього року сільгосппідприємства збільшили реалізацію на забій свиней - на 13,1% і птиці - на 15,4%, при цьому скоротивши реалізацію ВРХ.

При цьому, за даними експертів УКАБ, не зважаючи на скорочення виробництва яловичини, можна чекати загальне внутрішнє зростання виробництва м`яса цього року.