Киян лякають погодинною подачею води

Найближчим часом кияни можуть зіткнутися з тим, що холодну воду в столиці подаватимуть по годиннику — вранці та ввечері. У будь-якому разі, цим лякають у «Київводоканалі». Причина в тому, що забруднену талим снігом і мертвою рибою воду нічим очищати — немає реагентів.

«Існують певні ГОСТи для води, і якщо вони не дотримані, «Київводоканал» не має права подавати воду в крани», — розповів голова комісії Київради з питань ЖКГ і керівник «Київенергохолдингу» Юрій БОНДАР. За його словами, зараз реагенти для води вже закінчуються. Отже, доведеться економити. Правда, на скільки вистачить наявних запасів хімікатів, він не знає. Говорить, все залежить від забрудненості води.

Комунальники запевняють, що ситуація вже критична. Риба, яка загинула під товстим шаром льоду, а також через спуск води з Київського водосховища, починає гнити. Вона не тільки отруює воду, але й забиває грати водозабірних станцій. Крім того, через штольні до Дніпра стікає талий сніг, який ввібрав весь бруд з узбіч і може наситити воду важкими металами.

«Гнила риба виділяє багато вуглекислого газу, який витісняє кисень, і вода на смак стає тухлою, каламутнішою. Але нею отруїтися не можна. Та й зараз поки все в нормі», — сказав заввідділом екології міської СЕС Сергій ТИМОШЕНКО. А ось показники за важкими металами вже турбують. Остання перевірка СЕС за лютий показала, що вміст марганцю і заліза близький до критичного. Марганець вважається важким металом, який забиває канальці нервових клітин, збільшує стомлюваність і сонливість. А якщо пити воду з підвищеним вмістом заліза, то є ризик відшаровування ділянок слизової шлунка, що може призвести до виразки або до онкозахворювань.

У «Київводоканалі» стверджують, що проблему можуть вирішити 12-14 млн. гривень. На цю суму хочуть купити в Росії, Білорусі і у вітчизняних хімкомбінатів реагенти. «Не думайте, що сума значна. Тільки за день місто споживає 1 млн. кубометрів води!» — говорить Ю.БОНДАР, при цьому не уточнює, чому саме така сума потрібна, і на скільки вистачить куплених реагентів.

Перший заступник мера Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сказав, що на очищення води варто виділити навіть 20 млн. гривень. Але чи трапиться це, невідомо: «Це питання поки не вирішене. Мені складно сказати». Якщо врахувати, що дірка в держбюджеті, за оцінками деяких експертів, складає не менше 5 млрд. грн., то шансів на те, що гроші знайдуть, небагато.

Є думка, що «Водоканал» перебільшує масштаби проблеми, щоб вибити засоби з бюджету. «У нас є станція «Роса», яка качає чистішу воду з Десни. Для неї реагентів майже не потрібно, і станція може забезпечити все місто. Щоб її підготувати, треба 200 тис. грн.», — сказав нам начальник служби соцрозвитку «Водоканалу» Федір СУДНІЦИН. Ю.БОНДАР говорить: «Станція не полагодиться».

Як очистити воду вдома

Запасайтеся активованим вугіллям, фільтрами і кип`ятіть воду

Воду потрібно набрати в скляну ємність (у жодному випадку не в пластмасову) і дати їй відстоятися не менше доби. Шкідливі речовини осядуть на дно, і дві третини ємності займе чиста вода.

Кип`ятити воду потрібно у відкритих ємностях, щоб шкідливі частинки випаровувалися, зокрема, хлор. Але кип`ятити варто не більше 1-2 хвилин. За тривалішого кип`ятіння хлор взаємодіє з органікою, і у воді виникають шкідливі для організму речовини. До речі, чайник потрібно регулярно чистити від накипу – солей кальцію та магнію.

Очистити воду можна за допомогою так званого сорбційного чищення. Для цього в трилітрову скляну банку з водою слід додати 1 грам розтертого в пил активованого вугілля (4 пігулки) і добре потрясти. Потім відстояти, поки вугілля не опиниться на дні.

Ще один варіант – фільтр. Він очищує воду безпосередньо з крана або в спеціальних ємностях. Коштує від 50 гривень до $1500. Ціна залежить від кількості води, що переробляється за годину і від якості роботи. Наприклад, в магазинах продаються ультрафіолетові стерилізатори води — спеціальними лампами вони опромінюють воду. Коштують 100—200 грн.

Ще один варіант — пом`якшувач води. Він замінює жорсткі солі м`якими і виглядає як пластиковий корпус з клапаном. Коштує від 100 грн. Існують і малі фільтри, які ставляться безпосередньо на змішувач. Вони видаляють хлорорганіку, пестициди, покращують смак і запах води. Коштують від 50 грн.

"Сьогодні"