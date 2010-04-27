На Хмельниччині молочні продукти подорожчали на 22%

За січень-березень 2010 на центральних сільськогосподарських ринках Хмельницького, Кам`янець-Подільського і Шепетівки населення продало сільгосппродуктів на суму 32 млн. грн., що на 5,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, в об`ємі реалізації сільськогосподарської продукції три чверті припадає на продукти тваринництва, серед яких майже 90% склав оборот від продажу м`яса, сала, птиці. На відміну від попередніх років, коли зберігалася тенденція до подорожчання цих продуктів, цього року ціни на м`ясо стабілізувалися, а на сало - знизилися на 12%.

Проте з початку року на 22% зросли середні ціни на молочні продукти, а їх продаж зменшився на 13%.

Продаж продуктів рослинництва за січень-березень 2010 зріс на 3% при підвищенні цін на 33%.

Найбільше подорожчали овочі - на 66%, продаж яких склав 45% від загальної реалізації продуктів рослинництва. Ціни на капусту свіжу, часник, цибулю ріпчасту, редиску, буряк, цукор, моркву зросли більш ніж у 2 рази, на крупу гречану - на 39%, на картоплю - на 10%.