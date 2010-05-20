ВООЗ прийняла глобальну стратегію боротьби з алкоголізмом

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) прийняли глобальну стратегію зі зниження зловживання алкоголем, повідомляє Лента.ру з посиланням на DPA.

За результатами одностайного голосування на щорічній Всесвітній асамблеї охорони здоров`я в Женеві 194 країни, що входять до ВООЗ, підписали стратегію. Вона включає рекомендації із боротьби з надмірним споживанням алкоголю, що включають зниження норм алкоголю в крові водіїв, обмеження часу роботи барів і магазинів спиртного, підвищення податків на алкогольну продукцію, масове інформування про шкоду спиртного тощо.

Запропонований комплекс заходів, що обговорювався впродовж двох років, не є обов`язковим – він носить рекомендаційний характер.

Виробники алкогольних напоїв, які пильно стежили за обговоренням стратегії, вже висловили протест проти ряду прийнятих обмежень. Вони також заявили, що не зацікавлені в рекламі небезпечного вживання алкоголю.

За оцінкою ВООЗ, спиртне є третім за значимістю чинником ризику інвалідності та передчасної смерті. Вважається, що алкоголь і виникаючі на грунті його вживання захворювання та події щорічно стають причиною 2,5 мільйона, або 3,8 відсотка смертей в усьому світі. В 320 тисячах випадків жертвами стають молоді люди віком від 15 до 29 років.

За даними російського МОЗ, кожен житель РФ випиває в середньому 18 літрів чистого спирту на рік, при цьому відносно безпечним рівнем споживання ВООЗ вважає 8 літрів. У серпні 2009 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ назвав алкоголізм національним лихом й ініціював розробку концепції національної антиалкогольної політики.