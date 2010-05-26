"Відбілювання" мобільних телефонів принесло держбюджету 226 млн. грн.

Нові підходи до „відбілювання” ринку мобільних телефонів сприяли тому, що в першому кварталі 2010 року до державного бюджету надійшло 225 мільйонів 594 тис. гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного центру радіочастот (УДЦР).

«Завдяки впровадженню в Україні нових правил щодо порядку ввезення й реалізації мобільних телефонів, затверджених Національною комісією з питань регулювання зв`язку України (05.02.09 №1338, №1339), ситуація на ринку мобільних телефонів нормалізується й стає більш прогнозованою», - йдеться в повідомленні.

Відтепер потреби громадян у стільникових телефонах задовольняються не за рахунок контрабандних телефонів, як це було раніше, а за рахунок дотримання процедур, передбачених законодавством.

За даними аналітиків, у першому кварталі 2010 року продаж мобільних терміналів в Україні становила 1,28 –1,48 млн. одиниць.

Водночас Українським державним центром радіочастот суб`єктам господарювання й фізичним особам надано дозволів на ввезення 2 млн. 034 тис. мобільних телефонів. За інформацією Держмитниці, що надійшла до УДЦР, до України ввезено 1 млн. 634 тис. телефонів. Дозволи діють протягом 6 місяців, тому кількість "мобілок", що легальним способом потрапили на наш ринок, має збільшитися.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням НКРЗ від 5 лютого 2009 р. № 1338 „Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв” та № 1339 „Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв”, коди IMEI всіх мобільних телефонів, які ввозяться й реалізуються в Україні, повинні бути занесені в узагальнену базу даних УДЦР.

Не дозволяється ввезення й реалізація мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних, яку веде УДЦР у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.