У Києві 11 з 12 муніципальних пляжів поки не одержали санпаспорти

У Києві через два тижні від дня відкриття купального сезону безпечним і пристосованим для відпочинку залишається лише один із 12 міських пляжів.

Як повідомив в інтерв`ю УНІАН завідувач відділом гігієнічних проблем екології Київської санітарно-епідеміологічної служби Сергій ТИМОШЕНКО, служба підписала санітарно-гігієнічний паспорт лише одному пляжу - «Дитячому» в Гідропарку.

«Принаймні, три ще можуть найближчим часом, на початку тижня, одержати узгодження (санпаспорти – УНІАН) - це озеро Вербне, Чорторий у Деснянському районі і пляж на озері Райдужне з тих 12, які розпорядженням КМДА готуються цього сезону», - повідомив С.ТИМОШЕНКО.

Щодо зон відпочинку біля води, за його словами, їх не оцінюють як пляжі, де в обов`язковому порядку мають бути, зокрема, мережі водопостачання, каналізація, електропостачання й інше, і, відповідно, їм не видають санітарні паспорти, як для пляжів.

Основною причиною, з якої столичні пляжі не можуть одержати узгодження в СЕС, є, за інформацією С.ТИМОШЕНКА, відсутність водопостачання і каналізації.

За його словами, «є занепокоєння», що решта 8 пляжів Києва цього року взагалі не зможе офіційно відкритися.

Щодо того, що, згідно з розпорядженням міської влади від 31 травня, усі 12 пляжів віднесені до таких, «на яких дозволений відпочинок з купанням», С.ТИМОШЕНКО пояснив: «Це вони самі так вирішили, що пляжі безпечні і можна починати купальний сезон». За його словами, таке розпорядження зазвичай видається за два місяці до початку купального сезону з тим, щоб у травні-квітні було виділене фінансування і були проведені роботи з підготовки пляжів до експлуатації.

«Розпорядження - це те, що вони запланували зробити, підготувати їх за повною програмою відповідно до ДГСТу і постанови Кабміну 2002 року, яка вимагає наявності санітарного паспорта і повної інженерної та іншої підготовки – наявності рятувальної служби, медпунктів, а також інших заходів, як підсипання піску, прибирання, встановлення контейнерів для збору сміття, урн, робота питних фонтанчиків, пункту прокату, боротьба з чагарниками, очищення дна. Це цілий комплекс заходів підготовчого плану, які виконуються у квітні-травні, щоб на початку червня - відкриття купального сезону пляжі могли експлуатуватися», - зазначив С.ТИМОШЕНКО.

За його словами, СЕС здійснюватиме нагляд за виконанням усіх запланованих заходів на пляжах Києва, і якщо будуть зафіксовані відхилення у пробах питної води або водоймища, то ухвалюватиметься рішення про закриття пляжу.

Причиною того, що пляжі не були вчасно підготовлені до експлуатації, він вважає, в першу чергу, запізнення з фінансуванням. Крім того, вчасно не було проведене підключення до водопровідних мереж, промивка інженерних мереж на території пляжів, їх профілактична дезинфекція. І за це відповідальність, за словами С.ТИМОШЕНКА, лежить на організації, на утриманні якої знаходяться пляжі, - КП «Плесо».

Довідка УНІАН. Кілька днів тому на офіційному сайті мерії столиці було оприлюднене розпорядження КМДА від 31 травня №390, яким затверджені переліки: «Зон відпочинку біля води, на яких за умови виконання комплексу заходів з упорядкування і облаштування дозволено відпочинок з купанням» (18 місць), «Водних об`єктів, які не рекомендовані для купання в літньому оздоровчому сезоні 2010 року» (50 місць), а також «Міських централізованих пляжів, на яких дозволений відпочинок з купанням» (12 місць).

31 травня столична СЕС розмістила на своєму сайті інформацію за результатами проведених перевірок, згідно з якою перед початком купального сезону відповідний комплекс підготовчих заходів був виконаний у повному обсязі лише на одному пляжі, - «Дитячому».

4 червня в Головному управлінні МНС у Києві заявили, що стан місць масового відпочинку населення на водних об`єктах столиці у період літнього сезону 2010 року оцінюється як «неготові». Такий висновок зробила Держінспекція цивільного захисту і техногенної безпеки столичного управління МНС, яка провела перевірку місць масового відпочинку населення на воді.