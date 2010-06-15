Мережа салонів взуття Respect відкриє магазин у Києві

Мережа салонів взуття Respect восени відкриє магазин на просп. Перемоги в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консалтингової компанії Colliers International Україна, що уклала операцію оренди торгових площ з ТОВ «Торговий дім «РЕСПЕКТ».

Як зазначають у повідомленні, мережа салонів взуття Respect орендувала двоповерхове торгове приміщення. Загальна площа магазину складе близько 500 кв. м.

Найближчим часом проводитимуть реконструкцію даних приміщень.

Довідка УНІАН. Взуттєва компанія Respect створена в 2000 році на базі Першої взуттєвої фабрики м. Санкт-Петербурга. Перший роздрібний салон взуття Respect відкрили в Москві у 2002 році. На сьогодні працюють 124 салони «Respect» в Росії, 16 в Казахстані, 4 в Білорусії і 18 в Україні.

ТОВ «Торговий дім «РЕСПЕКТ» працює на ринку України з 2004 року. Головним напрямом діяльності компанії є роздрібна торгівля чоловічим, жіночим взуттям, сумками і аксесуарами. Зараз в Україні працює 18 салонів взуття «Respect», зокрема, в Києві (11), Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Житомирі і Вінниці.