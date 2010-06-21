На ринках Миколаївської області ціни зросли на 31%

Об`єм виробництва продукції сільського господарства в Миколаївській області за січень-травень 2010 року в порівнянні з січнем-травнем 2009 року збільшився на 3,2%, зокрема в аграрних підприємствах – на 7,3%, в господарствах населення – на 1,8%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, об`єм реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами області зменшився на 14,4%, зокрема продукції рослинництва – на 18,5%, а тваринництва – збільшився 5%.

Середні ціни продажу зросли на 31,2%, зокрема на продукцію рослинництва – на 33,6%, тваринництва – на 22,4%.