Fozzy Group розширює асортимент ВТМ «Повна Чаша»

Fozzy Group, одна з найбільших торгових мереж, розширює асортимент ВТМ «Повна Чаша» в категоріях солодких газованих напоїв і соусів. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що новинки вже можна побачити на полицях більшості супермаркетів «Сільпо”, “магазинів біля дому” “Фора” і “Бумі”, а також гіпермаркетів Fozzy.

За інформацією компанії, розширення асортименту дозволить збільшити частку ВТМ «Повна чаша» з 3% до 4% в загальному об`ємі продажів мережі. «На даний момент середня частка товарів ВТМ «Повна Чаша» у продажу мереж складає приблизно 3%. До кінця року ми плануємо збільшити її до 4%», - розказала керівник департаменту ВТМ групи компаній Fozzy Group Галина МАЛЯРОВА.

Довідка УНІАН. ВТМ «Повна Чаша» - власна торгова марка мереж групи компаній Fozzy Group. Торгова марка представлена 190 найменуваннями товарів в більш ніж 30 категоріях.

Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля будинку» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональна електроніка «Ringoo».