В Україні скоротилося виробництво горілки

В Україні у січні-травні цього року виготовлено більше 20 млн. дал лікеро-горілчаної продукції, зокрема, горілки 15,5 млн. дал. Порівняно з відповідним періодом 2009 року об`єми виробництва скоротилися, відповідно, на 12% і 9,6%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації «Укрводка».

При цьому об`єми експорту продукції зросли, відповідно, на 18% і 22%.

Зазначають, у травні 2010 року виготовлено 5 млн. дал лікеро-горілчаної продукції, зокрема, горілки майже 4 млн. дал. У порівнянні з травнем минулого року спостерігається скорочення об`ємів виробництва лікеро-горілчаної продукції більш ніж на 18%, зокрема, горілки на 19%. Експорт у травні склав 760 тис. дал, зокрема, горілки 630 тис. дал.

«На об`ємах виробництва позначилися як високе податкове навантаження, так і падіння платоспроможного попиту, і навіть прийдешнє підвищення ставки акцизу не стимулює підприємства нарощувати об`єми виробництва. У випадку збереження існуючої тенденції падіння виробництва, збільшення акцизного збору, навіть за рахунок різниці у розмірі ставок, може не дати очікуваних надходжень до бюджету», - додав директор Асоціації «Укрводка» Іван ЖОЛНЕР.